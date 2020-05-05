Бундесліга може відновити сезон наступного тижня в строгих умовах

Влада Німеччини має намір дозволити Бундеслізі відновити матчі з 15 травня на строгих умовах - без уболівальників на стадіонах. Про плани повідомили агентству Reuters два джерела, знайомих з приготуваннями.

Остаточне рішення буде прийнято у середу, 6 травня, під час телеконференції прем'єр-міністрів федеральних земель країни з канцлеркою Ангелою Меркель щодо узгодження подальших заходів з ослаблення карантинних обмежень, введених через коронавірус.

Федеральні землі також мають намір дозволити займатися спортом на відкритому повітрі непрофесіоналам і дітям.

Відновлення німецької Бундесліги планувалося на 9 травня, проте через погіршення ситуації з пандемією, терміни були змінені.

Після 25 турів чемпіонату Німеччини лідирує в турнірній таблиці "Баварія", яка набрала 55 очок. Друге місце займає "Боруссія" Дортмунд (51), третє - "Лейпциг" (50).

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу фінал Кубка Німеччини з футболу було перенесено на невизначений термін.

УЄФА наполегливо рекомендував дограти сезон-2019/2020. На цей момент рішення про дострокове завершення ухвалили два футбольних чемпіонати - нідерландська Ередивізія без визначення чемпіона і французька Ліга 1, визнавши чемпіоном ПСЖ.