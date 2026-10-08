"Бумбокс" и "Мы одной крови" выпустили благотворительную коллекцию одежды для спасения бойцов

Что известно о проекте

Для кого-то "Бумбокс" – это песни, которые слушали в машине по дороге в Крым. Для кого-то – концерты, где пели вместе с группой до хрипоты. Для кого-то – конкретная песня, напоминающая о человеке, месте или времени, к которому хочется возвращаться. Бумбокс – это слова, которые остаются с нами на годы. И сейчас эти слова помогают спасать жизнь.

Вместе с социальным проектом "Мы одной крови" группа "Бумбокс" создала благотворительную коллекцию одежды.

Семь вещей – футболки, лонгсливы и кепка – собрали в себе то, что слушатели "Бумбокса" узнают из нескольких слов. И это тот случай, когда слова любимой песни можно не только слушать, но и носить на себе.

Эта музыкальная группа сочетает в себе и глубокую лирику и невероятных музыкантов. Это особое соединение уже стало своеобразной классикой.

Куда направлена помощь

50% стоимости каждого заказа ПУМБ передает на закупку кровоостанавливающих средств, медицинского оборудования, систем хранения и переливания крови для парамедиков.

Первые результаты уже есть. Во время двух концертов "Бумбокса" во Львове коллекция принесла 520 тысяч гривен.

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За эти деньги уже приобрели портативные веноискатели, автоматические дефибрилляторы, LED-лампу, оборудование для хранения крови, аккумуляторные батареи и оборудование для определения группы крови. Помощь передали "Агентам крови" и БФ "Соломенским котикам", и сбор средств продолжается.

Чем больше людей выбирают вещи из коллекции, тем больше медицинского оборудования можно приобрести для тех, кто работает там, где счет идет на секунды.

Потому что за каждой вещью – любимая песня, теплое воспоминание и конкретная помощь тем, кто прямо сейчас спасает чью-то жизнь.

Заказать вещи из коллекции "Бумбокс" и СП "Мы одной крови" можно на сайте по этой ссылке .