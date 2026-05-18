"Было очень громко и страшно": как Днепр и Одесса пережили тяжелую ночную атаку РФ

Главное Враг атаковал несколько областей Украины.

В Одессе двое пострадавших - 11-летний мальчик и 59-летний мужчина, разрушен жилой дом, повреждены лицей и детсад.

На Днепропетровщине 26 раненых, ударили по 6 районам - ракетами, дронами, артиллерией и авиабомбами.

В Кропивницком районе дрон поджег крышу частного дома - пострадавших нет.

Одесская область

Враг нанес массированный удар дронами по Одессе. Пострадавших двое - 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Обоим оказали медицинскую помощь.

В Киевском и Приморском районах города беспилотники попали в три жилых дома. Один одноэтажный дом в Приморском районе разрушен полностью. В других повреждены фасады, крыши и окна.

Также пострадали здания городского лицея и детского сада.

Фото: последствия атаки в Одесской области (t.me/odeskaODA)

Под утро враг атаковал объекты инфраструктуры. О раненых от этого удара не сообщается.

На местах развернуты оперативные штабы. Коммунальные службы ликвидируют последствия, правоохранители документируют факты военных преступлений.

Днепропетровская область

Самая тяжелая ночь - на Днепропетровщине. Россия атаковала 6 районов области ракетами, дронами, артиллерией и авиабомбами. 26 человек получили ранения.

Фото: последствия удара РФ 18 мая (@dnipropetrovskaODA)

В Днепре:

повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, автомобили

18 человек пострадали.

В Днепровском районе возник пожар. Повреждены частные дома и авто. Ранены две женщины, одну из них - 76 лет - госпитализировали.

Фото: все о последствиях атаки на Днепропетровщину (@dnipropetrovskaODA)

В Самаровском районе горели дом, административное здание и автомобиль. Повреждена агрофирма.

В Кривом Роге пострадали предприятие и инфраструктура. Двух мужчин - 36 и 40 лет - госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Каменском районе повреждены дома и авто. 74-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Фото: последствия атаки на Днепропетровскую область (@dnipropetrovskaODA)

В Синельниковском районе повреждены дома. 65-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине удары приняли Червоногригорьевская, Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Повреждена АЗС. Две женщины - 32 и 46 лет - будут лечиться амбулаторно.

Всего в Днепропетровской области только за эту ночь ранения получили 26 человек.

"После тяжелой ночи атака продолжилась и утром. Люди снова прятались в укрытиях. После бессонной ночи, с детьми, под взрывами", - добавил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Фото: в Днепре показали последствия атаки на область (t.me/mykola_lukashuk)

Кировоградская область

В Кропивницком районе во время ночной атаки дрон повредил частный дом. Загорелась кровля. Спасатели быстро ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Хмельницкая область

На Хмельнитчине этой ночью работали силы ПВО.

Как сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, ночью враг атаковал Хмельницкую область беспилотниками.

"В результате атаки на территории предприятий возникли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали. Информации о травмированных и погибших не поступало", - написал он.

Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, этой ночью Украину атаковали 22 ракетами и 524 БПЛА.

Фото: в Воздушных силах сообщили о количестве средств, использованных врагом для удара (https://t.me/kpszsu/62173)

Был массированный обстрел баллистикой - враг использовал 22 ракет "Искандер".

"По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей - 4 ракеты и 503 беспилотника различных типов", - говорится в сообщении.

Обновлено в 11:40

Ночью Россия атаковала объекты Нафтогаза на Днепропетровщине



"Среди атакованных объектов автозаправочный комплекс UKRNAFTA. Двое работниц получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Помещение АЗК и оборудование станции полностью уничтожены. Все атакованные объекты являются исключительно гражданской инфраструктурой. Они не имеют никакого отношения к военным целям", - сказали в Нафтогазе.