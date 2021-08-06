ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Буковиною пронісся циклон: наслідки потужної зливи

Новость на русском →
Чернівці, П'ятниця 06 серпня 2021 11:59
Буковиною пронісся циклон: наслідки потужної зливи Фото: Буковину накрила злива (bukoda.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами. В результаті стався деревопад та підтопило будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС у Чернівецькій області.

На Буковині було повалено дерева у різних населених пунктах. Рятувальники упродовж минулої доби надавали допомогу мешканцям області у подоланні наслідків негоди, спричиненої раптовими дощами та посиленням вітру.

Рятувальники розрізали та прибирали повалені дерева у селах П’ядиківці, Берегомет Неполоковецької ОТГ та місті Сторожинець Чернівецького району.

Також працівники пожежно-рятувальної частини міста Заставна залучались до ліквідації наслідків негоди, розпиливши та прибравши повалене гілля з покрівлі літньої кухні у селі Веренчанка Веренчанської ОТГ Чернівецького району.

Фото: Чернівецьку область накрила злива (cv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій.

Зазначимо, що у західних областях України очікуються зливи. В результаті можливі підтоплення та селеві потоки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Чернівці ураган
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація