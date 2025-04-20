На Буковине нашли мертвым второго курсанта академии ГПСУ: первые детали

Как сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, по предварительной версии, юноша, который нес службу на позиции Черновицкого пограничного отряда, около 18:20 застрелился из табельного оружия.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия", - рассказала представитель профильной прокуратуры.

После завершения первоочередных мероприятий будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой самоубийство.

Она добавила, что досудебное расследование будут осуществлять следователи районного отделения полиции под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.