На Буковине задержан предатель, сотрудничавший с пропагандистом Соловьевым: подробности

"Среди его самых распространенных "вбросов" - это сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с Россией", - пишет пресс-служба СБУ.

Также интернет-агитатор рассказывал ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

"Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым задержанный был на прямой связи. Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и "ток-шоу" на телеканале "Россия 1", - отмечает". СБУ.

Предателю в России обещали предоставить гражданство и поселить в одном из населённых пунктов Подмосковья.

Как отмечает пресс-служба, интернет-агитатором оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой.

"После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом, он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины", - добавляет СБУ.

Фото: на Буковине задержан предатель, сотрудничавший с пропагандистом Соловьевым (t.me/SBUkr)