Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На Буковине Range Rover прорывался в Румынию и сбил пограничника

Фото: на Буковине Range Rover прорывался в Румынию (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Кава

В Черновицкой области пограничный наряд обнаружил внедорожник Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, водитель проигнорировал законное требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничников. Он пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию.

"Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате этого военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока угрозы его жизни нет", - рассказали в ГПСУ.

Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции разыскали брошенный автомобиль на окраине одного из населенных пунктов. В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых человек, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.

 

 

Ранее мы писали о том, что пограничники Черновицкого отряда спасли в горах жителя Днепропетровской области. Он заблудился при попытке незаконно попасть в Румынию. Мужчина провел в лесу пять суток и был вынужден сам звать на помощь.

