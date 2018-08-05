На Буковині внаслідок потрійної ДТП одна людина загинула, ще 7 постраждали

Серед потерпілих внаслідок ДТП на Буковині є 6-річна дівчинка

У Чернівецькій області в неділю, 5 серпня, сталась потрійна аварія: зіткнулись легковий автомобіль Opel, мікроавтобус Ford Transit та мінівен Volkswagen Caddy. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) семеро людей постраждали та ще одна особа загинула, повідомили у поліції Чернівецької області.

Зазначається, що автомобілі зіткнулись поблизу села Недобоївці Хотинського району. Як з’ясували працівники поліції на місці ДТП, рухаючись зі сторони Чернівців, легковий автомобіль Opel з невідомих наразі причин раптом виїхав на зустрічну смугу.

"Зачепивши там мікроавтобус Ford Transit, легковик потім лоб у лоб зіткнувся з мінівеном Volkswagen Caddy. На момент зіткненні в автомобілі Opel перебувало п’ятеро осіб, а у Volkswagen Caddy - троє", - зазначили в поліції.

Уточнили, що внаслідок аварії з травмами різного ступеню тяжкості восьмеро потерпілих були доставлені до лікарні. Серед них була також 6-річна дівчинка.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм у реанімації помер 60-річний водій автомобіля Opel", - повідомили в поліції.

Фото: ДТП на Буковині (cv.npu.gov.ua)

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція проводить першочергові слідчі дії, встановлюючи всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 4 серпня 2018 року стало відомо, що в Одеській області автомобіль влетів у відбійник. У результаті аварії загинула 7-річна дитина, ще двоє дітей були поранені.