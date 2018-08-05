На Буковине в результате тройного ДТП один человек погиб, еще 7 пострадали

Среди пострадавших в результате ДТП на Буковине есть 6-летняя девочка

В Черновицкой области в воскресенье, 5 августа, произошла тройная авария: столкнулись легковой автомобиль Opel, микроавтобус Ford Transit и минивэн Volkswagen Caddy. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) семь человек пострадали и еще один человек погиб, сообщили в полиции Черновицкой области.

Отмечается, что автомобили столкнулись вблизи села Недобоевцы Хотинского района. Как выяснили сотрудники полиции на месте ДТП, двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам внезапно выехал на встречную полосу.

"Зацепив там микроавтобус Ford Transit, затем легковушка лоб в лоб столкнулась с минивэном Volkswagen Caddy. На момент столкновении в автомобиле Opel находились пять человек, а у Volkswagen Caddy - трое", - отметили в полиции.

Уточнили, что в результате аварии с травмами различной степени тяжести восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них была также 6-летняя девочка.

"От полученных вследствие ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel", - сообщили в полиции.

Фото: ДТП на Буковине (cv.npu.gov.ru)

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит первоочередные следственные действия, устанавливая все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 4 августа 2018 года стало известно, что в Одесской области автомобиль влетел в отбойник. В результате аварии погиб 7-летний ребенок, еще двое детей были ранены.