На Буковині перекинувся мікроавтобус, серед постраждалих є дитина

У Чернівецькій області сталась аварія із мікроавтобусом - машина з'їхала на узбіччя та перекинулась. Травми отримала 8-річна дівчинка, передає РБК-Україна із посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.

ДТП сталася на об’їзній дорозі у селі Остриця Новоселицького району. Поліцейськими встановлено, що 41-річний житель Кіцманського району рухався на автомобілі "Mercedes Benz Sprinter" у напрямку Чернівців. Водій не впорався з керуванням, мікроавтобуса виїхав за межі дороги та перекинувся.

Окрім нього в автомобілі перебували ще троє пасажирів, двоє з них діти. Одна 8-річна дівчинка отримала закритий перелом променевої кістки.

Ще одна аварія сталась у Чернівцях - зіткнулися автомобілі Nissan Juke і Daewoo Lanos. Поліцейські з'ясували, що 19-річна водійка Nissan під час повороту не надала перевагу в русі, через що зіткнулася із автомобілем таксі Daewoo Lanos.

"Внаслідок аварії травмувався водій легковика та троє його пасажирок, віком 41-42 роки. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставлено до лікарні", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Миколаївській області у результаті дорожньо-транспортної пригоди 4 серпня загинула одна людина, ще двоє постраждали.