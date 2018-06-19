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На Буковині група невідомих напала на прикордонників, один нападник поранений

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 18:14
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Прикордонникам довелось застосувати табельну зброю

У Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Аби розв’язати ситуацію прикордонникам довелось застосувати зброю, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що інцидент трапився у вівторок, 19 червня, близько 16:00, під час охорони державного кордону та переслідування прикордонниками порушників у Сторожинецькому районі.

"Прикордонники змушені були захищатися, адже на мирні вмовляння припинити незаконні дії невідомі не реагували. В результаті, коли усі спроби владнати ситуацію без застосування сили були вичерпані, після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників", - йдеться у повідомленні.

Наразі поранений доставлений до місцевої лікарні, йому надано першочергову медичну допомогу.

"Завдяки діям резервів прикордонного підрозділу у взаємодії з підрозділами Національної поліції ситуацію локалізовано. З метою стабілізації обстановки на державному кордоні організовано та проводиться комплекс додаткових оперативно-профілактичних заходів. Про ситуацію поінформовано Національну поліцію та інші правоохоронні органи", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, у Харківській області на хабарі затримано інспектора прикордонного контролю, начальника групи відділення інспекторів прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Харківського прикордонного загону та начальника відділення інспекторів прикордонної служби цього ж відділу.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, пограничники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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