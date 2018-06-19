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На Буковине группа неизвестных напала на пограничников, один нападавший ранен

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 18:14
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Пограничникам пришлось применить табельное оружие

В Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд. Чтобы решить ситуацию пограничникам пришлось применить оружие, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 19 июня, около 16:00, во время охраны государственной границы и преследования пограничниками нарушителей в Сторожинецком районе.

"Пограничники вынуждены были защищаться, поскольку на мирные уговоры прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки уладить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время раненый доставлен в местную больницу, ему оказали первоочередную медицинскую помощь.

"Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуацию локализовано. С целью стабилизации обстановки на государственной границе организован и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий. О ситуации проинформировано Национальную полицию и другие правоохранительные органы", - сообщили в ГНСУ.

Напомним, в Харьковской области на взятке задержали инспектора пограничного контроля, начальника группы отделения инспекторов пограничной службы одного из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда и начальника отделения инспекторов пограничной службы этого же отдела.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, пограничники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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