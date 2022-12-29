Букмекеры назвали главных героев чемпионата мира-2022

Так, в компании выделают таких молодых талантов, как:

Аззедин Унаи. Хулиан Альварес. Йошко Гвардиол. Алексис Мак Алистер. Гонсалу Рамуш.

Игрок сборной Марокко Аззедин Унаи был мало кому известен до старта чемпионата мира. Он выступает во французской лиге за скромный клуб "Анже", который находится в зоне вылета. Но на мундиале парень заставил о себе говорить. Тренер сборной Испании Луис Энрике особенно хвалил Унаи после того, как Марокко сенсационно прошло дальше. Футболист запомнился ярким дриблингом, хорошими дальними ударами и отличной комбинационной игрой. Наверняка в скором времени парень сменит клуб на более конкурентноспособный.

Хулиан Альварес - игрок ротации в "Манчестер Сити". Трудно часто попадать в стартовый состав, когда твой главный конкурент - Эрлинг Холланд. Но в национальной сборной Альварес идеально подошел под схему Лионеля Скалони и забил четыре мяча. Юное дарование отлично взаимодействовало с Месси. Хулиан стал лучшим партнером для Лионеля за долгое время. Дело в том, что он активно открывался под любимые передачи в разрез от Лео, много прессинговал и отрабатывал в защите. Это позволяло Месси экономить силы. В итоге данная связка на двоих забила 11 мячей.

Йошко Гвардиол - защитник сборной Хорватии. Парень давно находится под прицелом грандов мирового футбола и после чемпионата мира ситуация не изменилась. Он провел отменный турнир и заслуженно стал одним из лучших его игроков. "Манчестер Сити" уже готовит бешеную сумму за защитника, который идеально вписывается в футбол Гвардиолы.

Алексиса Мак Алистера смело можно назвать теневым героем сборной Аргентины на прошедшем мундиале. Дело в том, что несмотря на отсутствие ярких и запоминающихся моментов, он буквально в каждом матче был одним из лучших на поле. Начиная турнир в качестве игрока запаса, уже во втором матче он стал основным и не отдал эту роль вплоть до самого конца. Запомнился шикарным прессингом и работой мяча, а также голевой передачей на Ди Марию в финале турнира. Вполне можно ожидать, что парня приобретет какой-нибудь топ клуб.

Гонсалу Рамушу выпала нелегкая задача в матче ⅛ финала. Он призван был заменить в стартовом составе находящегося в ужасной форме лидера сборной Португалии и лучшего игрока в ее истории - Криштиану Роналду. Парень вышел в старте и сразу оформил хет-трик и голевую передачу. За один матч он привлек внимание многих грандов, в том числе и "Манчестер Юнайтед", где сейчас ищут замену ушедшему Роналду. Команда еще до начала мундиаля присматривалась к португальскому дарованию, которое неплохо забивало за "Бенфику" на клубном уровне. Поэтому у игрока сейчас есть все шансы пойти на повышение.

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