Букмекеры назвали главных героев чемпионата мира-2022

Лучшим молодым игроком Чемпионата мира-2022 был признан полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. Однако есть еще несколько молодых дарований, которые заслужили особого внимания благодаря своей игре на мундиале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на букмекера GGBET.
Так, в компании выделают таких молодых талантов, как:
Игрок сборной Марокко Аззедин Унаи был мало кому известен до старта чемпионата мира. Он выступает во французской лиге за скромный клуб "Анже", который находится в зоне вылета. Но на мундиале парень заставил о себе говорить. Тренер сборной Испании Луис Энрике особенно хвалил Унаи после того, как Марокко сенсационно прошло дальше. Футболист запомнился ярким дриблингом, хорошими дальними ударами и отличной комбинационной игрой. Наверняка в скором времени парень сменит клуб на более конкурентноспособный.
Хулиан Альварес - игрок ротации в "Манчестер Сити". Трудно часто попадать в стартовый состав, когда твой главный конкурент - Эрлинг Холланд. Но в национальной сборной Альварес идеально подошел под схему Лионеля Скалони и забил четыре мяча. Юное дарование отлично взаимодействовало с Месси. Хулиан стал лучшим партнером для Лионеля за долгое время. Дело в том, что он активно открывался под любимые передачи в разрез от Лео, много прессинговал и отрабатывал в защите. Это позволяло Месси экономить силы. В итоге данная связка на двоих забила 11 мячей.
Йошко Гвардиол - защитник сборной Хорватии. Парень давно находится под прицелом грандов мирового футбола и после чемпионата мира ситуация не изменилась. Он провел отменный турнир и заслуженно стал одним из лучших его игроков. "Манчестер Сити" уже готовит бешеную сумму за защитника, который идеально вписывается в футбол Гвардиолы.
Алексиса Мак Алистера смело можно назвать теневым героем сборной Аргентины на прошедшем мундиале. Дело в том, что несмотря на отсутствие ярких и запоминающихся моментов, он буквально в каждом матче был одним из лучших на поле. Начиная турнир в качестве игрока запаса, уже во втором матче он стал основным и не отдал эту роль вплоть до самого конца. Запомнился шикарным прессингом и работой мяча, а также голевой передачей на Ди Марию в финале турнира. Вполне можно ожидать, что парня приобретет какой-нибудь топ клуб.
Гонсалу Рамушу выпала нелегкая задача в матче ⅛ финала. Он призван был заменить в стартовом составе находящегося в ужасной форме лидера сборной Португалии и лучшего игрока в ее истории - Криштиану Роналду. Парень вышел в старте и сразу оформил хет-трик и голевую передачу. За один матч он привлек внимание многих грандов, в том числе и "Манчестер Юнайтед", где сейчас ищут замену ушедшему Роналду. Команда еще до начала мундиаля присматривалась к португальскому дарованию, которое неплохо забивало за "Бенфику" на клубном уровне. Поэтому у игрока сейчас есть все шансы пойти на повышение.
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