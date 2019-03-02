"Бухарестська дев'ятка" заявила про загрозу РФ в Чорному і Балтійському морях

Фото: саміт B9 (bnr.bg)

На саміті B9 Кримський міст назвали геополітичним інструментом Росії

На сьогодні існує загроза з боку Росії в Чорному і Балтійському морях. Про це говориться в документі за підсумками саміту "Бухарестської дев'ятки", передає РБК-Україна з посиланням на румунське агентство Actmedia.

Відзначимо, до "Бухарестської дев'ятки" входять посткомуністичні країни Східної Європи - Румунія, Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща, Естонія, Латвія і Литва. На саміті, присвяченому 70-й річниці заснування НАТО, у словацькому Кошице прийняли декларацію, в якій йдеться про важливість присутності НАТО на просторі від Балтики до Чорного моря.

Крім того, B9 схвалила військову присутність в Європі США і Канади. Особливу стурбованість на саміті висловили у зв'язку із ситуацією в Україні і напруженістю в районі Азовського моря.

"Це ще один прояв недотримання Росією міжнародного права, її моделі конфронтаційної поведінки і використання військових і невійськових дій, таких як будівництво Кримського для досягнення своїх геополітичних цілей. Все це вимагає більш послідовного та стратегічного підходу з боку Альянсу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готується до спроб втручання Росії у вибори до Європарламенту.

Цього тижня президент України Петро Порошенко назвав цілком реальною загрозу повномасштабної війни з РФ.