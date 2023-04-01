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"Бухарестская девятка" призвала США увеличить военное присутствие в регионе

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 06:19
"Бухарестская девятка" призвала США увеличить военное присутствие в регионе Фото: Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что страны "Бухарестской девятки" призывают к усилению военного присутствия США на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Нам нужно работать над увеличением присутствия Соединенных Штатов в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники", - отметил министр.

Ауреску указал: "Если у нас будет надежная оборона, мы сможем сдержать дестабилизирующее и упорное поведение РФ. Это единственный язык, который понимает Москва".

К слову, в объединение под названием "Бухарестская девятка" входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Напомним, НАТО планирует усилить свою группировку на восточном фланге посредством размещения до 300 тысяч солдат.

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