Буффон вирішив повернутися в "Ювентус"

Через рік після свого переходу в ПСЖ воротар Джанлуїджі Буффон має намір повернутися в "Ювентус". Про це на своєму сайті повідомив журналіст Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марція.

41-річний голкіпер, судячи з усього, замінить Маттіа Перину, який в це міжсезоння може перебратися в "Рому" або "Севілью". У туринському клубі Буффон погодився на роль дублера Войчеха Щенсни.

Агент гравця Сільвано Мартіна підтвердив інформацію про переговори з клубом.

Джанлуїджі Буффон має намір завершити кар'єру в "Ювентусі", з яким дев'ять разів ставав чемпіоном Італії. Повідомляється, що після наступного сезону він може увійти до тренерського штабу "бьянконері".

Буффон перейшов у ПСЖ влітку 2018 року. До цього він протягом 17 років виступав за "Ювентус" і допоміг Туріну завоювати 20 трофеїв.

Нагадаємо, бразильський нападник ПСЖ Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону".