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Строят фортификационные сооружения: россияне попытаются удержать Мелитополь, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp)
Автор: Татьяна Степанова

Следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от российских захватчиков, предположительно будет Мелитополь. Военные РФ уже строят там фортификационные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Все жители Украины, особенно временно оккупированных территорий, ждали освобождения Херсона, потому что все понимали, что после Херсона будет следующая часть юга нашего государства, которым сегодня административно и логистически является наша временно оккупированная Мелитопольщина и непосредственно город Мелитополь. Сегодня весь день коллаборанты и оккупанты друг перед другом рассказывают, что эвакуации никакой не будет, Мелитополь никто сдавать не будет и рашистам нужен сухопутный путь в Крым, но все такие разговоры мы помним и о Херсоне, и помним, как они в Харькове пытались сделать столицу вроде бы новой Украины. Так что никто в рашистскую пропаганду не верит", - отметил Федоров.

По его словам, сейчас очень сложно доносить правдивую информацию жителям временно оккупированных территорий, ведь россияне блокируют телевидение, радиовещание, Интернет и даже соцсети. Мэр призвал всех, живущих на подконтрольной Украине территории, звонить своим родственникам в захваченных населенных пунктах и рассказывать правду.

"К сожалению, мы должны констатировать, что Мелитополь стал военной базой в целом. Буквально сегодня мы получаем известия от наших жителей, что некоторые воинские части, выехавшие из Херсона, сейчас размещаются в пригороде Мелитополя на побережье Лимана или наоборот с восточной стороны Мелитополя. решисты будут пытаться удержать Мелитополь. К сожалению, они строят фортификационные сооружения, как из южной части, а это из Херсона, Крыма, так и непосредственно со стороны Запорожья", - добавил городской голова.

Он добавил, что для строительства фортификационных сооружений россияне используют захваченные моторный завод и завод железобетонных конструкций, а также разбирают все мелиоративные каналы и плиты тоже забирают для такого строительства. Федоров подчеркнул, что захватчики готовятся защищать Мелитополь, но "так же они готовились защищать Херсон и Херсонскую область".

Мэр также рассказал, что в городе находится много российских военных, из-за чего совершается террор в отношении местного населения. Так, в частности, прокурора так называемой рельсовой "Запорожской области" назначили человека из Хабаровска. Он известен тем, что удачно разгоняет мирные протесты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина не демонстрирует тяги к перемирию и намерена продолжать освобождение территорий военным путем. Вероятно, после Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению через Запорожскую область в направлении Мелитополя.

Также раньше мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе подорвали так называемого "замминистра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где проживал коллаборант.

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МелитопольЗапорожская область