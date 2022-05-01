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Як вони поводитимуться під час суду? Подоляк про пропагандистів та чиновників Росії

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо поведінки пропагандистів та членів Ради безпеки Росії. Запитав, як вони поводитимуться після того, як їх почнуть судити через війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Дивлячись на склад Ради безпеки Росії та на окремих пропагандистів, маю одне питання: цікаво, хто як поводитиметься на Нюрнберзькому трибуналі 2.0? Хто даватиме свідчення та активно співпрацюватиме зі слідством, а хто просто не зможе пережити поразку? Ваші припущення?", - пише радник голови Офісу президента.

Війна Росії проти України триває шістдесят сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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