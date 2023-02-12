ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будут проводить разведку. Польша арендовала у США дроны MQ-9A Reaper

Новина українською →
Польша, Воскресенье 12 февраля 2023 14:07
Будут проводить разведку. Польша арендовала у США дроны MQ-9A Reaper Фото: Польша арендовала у США дроны MQ-9A Reaper для проведения разведки (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Елизавета Драбкина

В Польшу прибыли беспилотники MALE MQ-9A Reaper, которые она арендовала у США. Дроны будут проводить разведку на восточной границе государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

Он отметил, что дроны MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper были арендованы у США в рамках срочной оперативной потребности.

Так, беспилотники будут использовать Военно-воздушные силы страны, в частности для проведения разведки на восточной границе Польши.

Отметим, что MQ-9 Reaper - это разведывательно-ударный беспилотник с размахом крыльев 20 м и максимальным взлетным весом 4763 кг. Он оснащен турбовинтовым двигателем, который позволяет развивать скорость более 445 км в час. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.

Дрон может быть вооружен противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля", коррегированными бомбами Mark 82 и другим вооружением.

Как сообщалось ранее, США одобрили возможную продажу Польши РСЗО HIMARS.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как Польша помогает нашей стране на фоне агрессии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Соединенные Штаты Америки дрони
NEWS
Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм