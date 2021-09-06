RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи будуть нові закони про олігархів: відповідь Стефанчука

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук розповів, чи будуть нові закони про олігархів. Нові законодавчі акти уже напрацьовуються.

Про це перший віце-спікер Ради розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, наступний крок - це теж буде пакет законодавства:

  • оновлення антитрастового законодавства,
  • законодавства про ЗМІ,
  • про політичні партії.

"Це має бути комплекс рішень, які будуть виходити з цього першого закону. Я б навіть назвав це не закон про олігархів, а закон про основи протидії впливу олігархів в Україні. А від нього вже будуть йти інші законодавчі акти, які також напрацьовуються", - повідомив він.

Нагадаємо, у Раді оцінили шанси ухвалення закону про олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаРуслан Стефанчук