Будут как в тире. Эксперт оценил угрозу от подготовки РФ к форсированию Днепра лодками

По словам эксперта, 300 лодок вместит около 1,5 тысячи человек. Это, в свою очередь, около полутора или две батальонно-тактические группы. В то же время этого недостаточно для форсирования Днепра, что станет трудной задачей для врага.

"300 лодок это разве что попытка создать плацдарм, чтобы дальше туда переправлять тяжелую технику, строить понтонные переправы. Плацдарм по правилам должен быть 10 километров в ширину и вглубь примерно так же. Это должен быть такой квадрат 10 на 10 кілометрів, ну хотя бы в половину его сделать, чтобы минометами нельзя было обстреливать", - пояснил Гетьман.

По его словам, несмотря на то, что подготовка врагом к форсированию Днепра все же создает угрозу - немало россиян может не доплыть и пойти "кормить раков".

"Это неплохо уничтожается кассетными снарядами, которые у нас есть. Мне кажется, это больше похоже на отвлекающий маневр, потому что с правого берега обстреливать лодки, это как в тире", - добавил он.

Риск форсирования Днепра

Ранее глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в интервью газете Financial Times отметил, что Российская Федерация (РФ) планирует начать новую наступательную операцию в этом регионе. По его словам, российские войска подготовили около 300 лодок для организации переправы через Днепр.

Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины, прокомментировал заявление Прокудина. Он заверил, что командование полностью осведомлено о наличии упомянутых лодок у российских войск и отметил, что Силы обороны готовы к любому сценарию развития событий.