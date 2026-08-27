RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Будут грести женщин с тюрем: разведка раскрыла планы РФ по мобилизации

13:18 27.08.2026 Чт
2 мин
К россиянам, которых привлекут к службе, добавили осужденных по 11 статьям
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Россия будет мобилизовать женщин с тюрем (Getty Images)

Руководство России дало "зеленый свет" на мобилизацию или контрактование россиянок, отбывающих наказание в тюрьмах.

Об этом говорится в данных украинских разведок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальном сайте президента.

"Российское руководство согласовало и распространение процессов мобилизации и/или контрактирования на отдельные количественно значимые категории женщин, отбывающих наказание в тюрьмах и лагерях", - выяснили разведки.

Отмечается, что страна-агрессор прорабатывает планы по дополнительной волне мобилизации в 2026-2027 годах. Она рассчитывает набрать в армию 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч человек в следующем.

К категориям осужденных, которых россияне планируют привлекать к военной службе, добавили лиц с неснятой или непогашенной судимостью по 11 статьям УК РФ.

В частности, речь идет о контрабанде ядовитых, радиоактивных и взрывчатых веществ, оружия, наркотиков; бандитизм, организацию или участие в преступной группировке; организацию незаконной миграции; нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также незаконное обращение, похищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.

Напомним, стране-агрессору критически не хватает военного ресурса, поэтому российские вербовщики "заманивают" студентов якобы в дроновые подразделения.

Отметим, в России распространяется скрытая мобилизация. Москве становится все сложнее находить желающих отправиться на фронт, поэтому на потенциальных контрактников усиливают давление.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияМобилизация в России