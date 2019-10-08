Майбутній представник ЄС Боррель виступає за санкції проти Росії та підтримку України

Ймовірний майбутній голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель виступає за підтримку України у боротьбі з російською агресією та збереження санкцій проти РФ. Про це він розповів євродепутатам під час слухань у комітеті із закордонних справ Європарламенту 7 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Найкращий шлях протидіяти російському експансіонізму або ж, якщо бажаєте, російській загрозі - це допомогти Україні, укріпити Україну, посилити її стійкість і здатність проводити реформи, а також допомогти стати повноцінною демократичною процвітаючою країною", - заявив кандидат на посаду верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики.

Боррель також вважає, що санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії, підтримують Україну.

"Санкції повинні бути збережені, допоки поведінка Росії не зміниться", - зазначив він.

Іспанський політик також нагадав, що достатньо одній державі-члену ЄС виступити проти санкцій, щоб вони припинили діяти, тому він виступає за те, щоб у питанні санкцій, зокрема щодо Росії, перейти до ухвалення рішень у Раді ЄС від нинішньої одностайності до кваліфікованої більшості.

Боррель пообіцяв, що його першим зусиллям на посаді буде збереження єдності в питанні санкцій і посилення підтримки країнам-сусідам Євросоюзу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Росія шукає нові приводи, щоб зустріч лідерів чотирьох країн у нормандському форматі не відбулася.