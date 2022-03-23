Майбутнє української енергосистеми нерозривно пов'язане з Європою, - Тімченко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Newsweek .

"Я переконаний, що бажання України стати частиною Європи, одна з причин, чому росія розв’язала цю війну. Коли офіційне рішення було прийнято і вступило в силу шляхом технічного під’єднання української енергосистеми до європейської, майбутнє України було фактично переписане", - заявив Тімченко.

Підключення України до спільної енергосистеми країн ЄС на десятиліття вперед визначило вектор розвитку української енергетики.

"Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що після демонстрації стабільності української системи, вони прийняли рішення провести прискорену процедуру синхронізації наших енергосистем, яка була раніше запланована аж на 2023 рік. Тепер Україна - частина європейського енергетичного ринку. Для України - це надзвичайно важливий крок", - наголосив Тімченко.

Глава ДТЕК закликав Захід до подальшої підтримки Україні і української економіки в умовах російської агресії.

"Допоможіть нам захистити наші атомні електростанції та гуманітарні коридори, які ми намагаємося організовувати щодня. Ми також звертаємося з проханням озвучити чітку позицію щодо російської нафти та газу. Це справа моралі. Особливо для тих, хто й досі купує російські нафтопродукти. Саме вони фінансують війну проти цивілізованого світу. Ці прибутки конвертуються в пулі, якими вбивають українців", - зазначив глава ДТЕК.