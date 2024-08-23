Будьте бдительны: зачем производители называют машины неправильно

Наверное, нетрудно догадаться, что "ошибки" в названии автомобиля сделаны для того, чтобы каким-то образом украсить его. И действительно, в каждом из описанных ниже случаев мы сейчас увидим определенное, так сказать, преувеличение – когда создателям машины очень хочется, чтобы она воспринималась как более интересное, яркое, статусное…

А написано – купе…

Купе – малораспространенный кузов, типичный для мощных, динамичных машин: двухдверный и чаще двухместный, с небольшим салоном, символическим багажником и спортивным силуэтом. Между тем слово Coupe часто встречается в товарном названии банальных хэтчбеков или седанов-тудоров с двумя рядами просторных сидений, вместительным багажником и высокой крышей. Примеры всем известны: несколько "троек" BMW разных поколений, Hyundai Coupe двух генераций, целый ряд Nissan` типа 200 SX и 300 ZX, а самый свежий случай – Renault Megane Coupe с трехдверным кузовом хэтчбек. Ну что тут сделаешь – людям нравится купе как молодежный тип кузова, но молодость быстро проходит, а вместе с ней – и способность нырять в узкий и низкий салон и возможность обходиться без нормального багажника.

Небо над головой

О том, что кабриолеты иногда называли фаэтонами, нельзя вспоминать, ведь имеем более вопиющий случай, как Volkswagen когда-то назвал Phaeton'ом роскошный флагманский седан (кстати, не потому ли он не имел успеха на рынке?) Время от времени классические родстеры получают название Spider, а то и Barchetta, хотя в отличие от настоящих спайдеров и барчетов они имеют и крышу, и нормальное лобовое стекло. Особенно любит такие шутки Fiat – что в древности, что теперь.

Как улучшить седан

В наши дни седанов на рынке поубавилось (хотя о них у нас тоже есть что говорить), а в пору доминирования их наделяли такими экзотическими именами, что и теперь удивительно. К примеру, уважаемый General Motors выпускал модели с названием Cadillac Brougham, в которых от брогама не было ничего, потому что это были седаны и купе. Известная советская ГАЗ-20 "Победа" наоборот, во всех документах проходила как седан, хотя на самом деле была и является фастбеком – для которого типичная крыша, плавно и бесступенчато снижающаяся сзади до самого бампера.

У того же "Кадиллака" в нескольких поколениях был седан и купе Cadillac Coupe de Ville. Хотя по настоящему купе де воль – это кузов без крыши над передними сиденьями (так же, как и brougham, кстати). А чтобы совсем все запутать, однажды раскованные американцы выпустили в статусе где виля… кабриолет. Который так по-честному и назвали: Cadillac Deville Convertible.

А самый свежий случай (или последний?) – заявленный как уважаемый седан красавец Peugeot 508, который на деле имеет все основания называться практическим лифтбеком.

Сарайчик-ландо

По желанию благородного шарма можно добавить даже семейному универсалу. К примеру, в каталогах того же General Motors можно было найти модель с приставкой к имени Landaulet, которая на самом деле не имела никакой сложной крыши над задними сиденьями. Потому что была универсалом, хотя и с именем Superior-Cadillac Crown Limited Landaulet. Но чтобы избежать обвинений от придирчивых знатоков темы, на задней стойке стальной крыши универсалы имели бутафорские замки-циркули, которыми натягивали мягкий складной тент у настоящих ландо.

Кратко

Собственно ничего нового: это лишь лишняя возможность убедиться, что автомобили – такой же товар, как и другие продукты на потребительском рынке. И какие производители свободны назвать так, как им кажется выгодным. Поэтому истинному автомобилисту следует выбирать машину, несмотря на ее товарное наименование. С одной стороны, имея представление об основных типах кузовов, можно легко понять неточность в названии модели и не "повестись" на красивые слова. А с другой, если вам какая-то модель понравилась – по техническим характеристикам, дизайну или потребительским качествам, пусть вам будет безразлично, сколько лишних слов написали маркетологи в ее наименовании.