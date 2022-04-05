Будьте обережні на дорогах. Голова Сумської ОДА розповів про ситуацію в області

"Я ще раз прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, за межами населених пунктів громад! Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс", - попередив Живицький.

За його словами, гуманітарна допомога приходить з усіх точок світу, за що він висловив велику подяку.

Ситуація в районах наступна:

Сумський район

Села і селища, міста, постраждалі від окупантів найбільше - отримують все необхідне в першу чергу. Гуманітарна допомога, будматеріали, ліки.

"Особисто часто буваю по цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробили окупанти - за межами розуміння здорового глузду", - прокоментував Живицький.

Конотопський район

Район оговтується після навали російських військових. На місцях, де раніше зупинялися вороги, вже нікого не було. При цьому були виявлені троє закатованих мирних жителів.

Шосткинський район

Розробляються безпечні маршрути між громадами по області. Відновлено планові операції та хірургічні втручання.

Роменський район

У північній частині відбувається зачистка від окупантів. Що стосується міста Ромни, то воно працює в штатному режимі.

Охтирський район

"Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка - роботи по поверненню громад до життя тривають повним ходом. Проблем чимало, на все реагуємо і працюємо", - заявив голова ОДА.