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Для строительства новых электростанций нужна либерализация рынков энергии, – эксперт

Вторник 20 августа 2024 13:53
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Для строительства новых электростанций нужна либерализация рынков энергии, – эксперт Фото: для строительства новых электростанций требуется либерализация рынков энергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Без либерализации энергетических рынков инвесторы не будут строить новые мощности в Украине.

Об этом заявил политолог Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net.

"Нужно завершать путь либерализации энергетических рынков. В противном случае средства сюда не придут. Иначе новых станций в Украине никто не построит", - сказал он.

Магда объяснил, что до начала отопительного сезона осталось максимум два месяца и поэтому нужно наладить коммуникацию с людьми, чтобы у них было понимание, что будет зимой.

"В Кремле не прекращают атаки на объекты энергетической инфраструктуры и сейчас, а с началом отопительного сезона они прогнозируемо усилятся. Успехи агрессора на фронте являются несоразмерным по влиянию фактором с попыткой дестабилизировать ситуацию в тылу", - подытожил он.

По его словам, Россия пытается расшатать украинское общество, учитывая, что широкомасштабное вторжение длится уже более 900 дней, Украина несет тяжелые потери. Миллионы наших сограждан вышли из зоны комфорта и не слишком рассчитывают на скорый возврат туда

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.

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