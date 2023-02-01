"Будивельник" одержал победу над "Карху" и повысил шансы на плей-офф Кубка Европы

Кубок Европы ФИБА, группа J, 5-й тур

"Карху Баскет" – "Будивельник" – 62:65 (18:21, 13:16, 11:14, 20:14)

В дебюте соперники играли на равных. Несколько раз в течение стартового отрезка счет был равным (7:7, 9:9, 11:11). Но постепенно киевляне взяли инициативу в свои руки. На пике "гладиаторы" вели с +6, но закончили четверть всего с трехочковым преимуществом.

Вторая 10-минутка прошла под контролем "Будивельника". Столичный коллектив методично увеличивал свое преимущество к середине четверти (32:22). Однако перед большим перерывом "Карху" сумел сократить отставание до шести пунктов.

В начале третьей четверти лидер финской Корислиги пытался навязать конкуренцию "гладиаторам". Впрочем, киевляне выдержали давление хозяев паркета. Более того, по итогам 10-минутки они в третий раз увеличили свое преимущество на три очка, обеспечив более-менее спокойную жизнь в последней четверти.

Там сначала все складывалось хорошо. "Будивельник" даже довел свое преимущество до +13, но постепенно "Карху" перехватил инициативу. За три минуты до сирены финский гранд выдал ударный отрезок (9:0) и возродил интригу в противостоянии. Однако "гладиаторы" удержали победу и поднялись на второе место в квартете J турнира.

Для выхода в плей-офф Еврокубка "Будивельнику" достаточно обыграть аутсайдера "Левице" в последнем туре, чтобы не зависеть от результата встречи "Карху" и "Хапоэля" из Хайфы. Эти матчи пройдут 7-8 февраля.