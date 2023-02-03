RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Будивельник" выйдет на матч евротурнира с "украинским" составом

Фото: Максим Сандул и другие украинцы впервые сыграют в ENBL (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер столичного "Будивельника" Валерий Плеханов анонсировал участие резервной команды в поединке Европейской Северной баскетбольной лиги против польского "Люблина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал клуба.

"Гладиаторы", выступающие в украинской Суперлиге, получили шанс проявить себя в ENBL. Матч "Люблин" – "Будивельник" запланирован на 6 февраля.

"Из-за неудобного графика 6 февраля в ENBL против "Люблина" сыграет команда Дмитрия Забирченко. С ростера нашей мы отдадим им Илью Тыртышника, Андрея Грицака, и если выздоровеет, Ауримаса Маяускаса. Другие игроки моей команды будут готовиться непосредственно к решающей игре против "Левице", – рассказал Плеханов.

"Будивельник" в чемпионате Украины выступает под руководством Дмитрия Забирченко. Его подопечные – украинские баскетболисты. Впрочем, это обстоятельство не мешает киевлянам идти во внутреннем первенстве без поражений (17 побед).

В то же время легионеры и сильнейшие украинцы с Плехановым во главе играют в европейских турнирах – Кубке Европы ФИБА, Балканской лиге (БИБЛ) и Европейской северной баскетбольной лиге. Во всех этих соревнованиях "Будивельник" тоже идет среди лидеров.

В предстоящую неделю "гладиаторов" ждут 6 поединков в разных турнирах. 6 февраля киевляне встретятся с "Люблином" в ENBL, 8 февраля сыграют против "Левице" в Кубке Европы, а 10 февраля две команды сыграют матчи Суперлиги (против "Черкасских Мавп") и ENBL соответственно ("Шяуляй"). 11-12 февраля "Будивельник" проведет еще два поединка чемпионата Украины – против "Киев-Баскета" и "Старого Луцка".

К слову, ранее "Будивельник" одержал выездную победу над "Карху" в Кубке Европы ФИБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол