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"Будивельник" пробился во второй раунд Кубка Европы, "Прометей" проиграл в Еврокубке: видео

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Рим, Четверг 01 декабря 2022 09:24
"Будивельник" пробился во второй раунд Кубка Европы, "Прометей" проиграл в Еврокубке: видео Фото: Богдан Близнюк (в центре) оформил трипл-дабл (.facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Разно провели очередные матчи в европейских кубках отечественные баскетбольные гранды. Столичный "Будивельник" победил в решающем туре первого раунда Кубка Европы ФИБА, а "Прометей" из Слобожанского уступил в Еврокубке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Кубок Европы ФИБА, группа F, 6-й тур

"Будивельник" – "Гронинген" – 86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17)

Еврокубок, группа A, 6-й тур

"Прометей" – "Ульм" – 105:106 (22:27, 21:26, 28:33, 34:20)

В стартовой четверти поединка в Риме киевские "гладиаторы" устроили качели с "Гронингеном". Лидер матча постоянно менялся, но после промежуточной ничьей (25:25) нидерландцы выдали спурт 5:0 и завершили 10-минутку победителем.

Зато вторая четверть завершилась обратным сценарием, поэтому на большой перерыв "Будивельник" ушел с минимальным преимуществом. Фактически решающим стал третий игровой отрезок. На пике у киевлян был отрыв +12 пунктов, но сирена остановила игру на скромных пяти очках. Однако равная игра в финальной четверти гарантировала победу.

Поскольку в параллельном поединке "Бриндизи" проиграл "Калеву", то "Будивельник" пробился во второй раунд Кубка Европы. Там соперниками киевлян станут "Хапоэль" из Хайфы, финский "Карху" и словацкий "Левице". Первый матч – 14 декабря на Святой земле.

"Прометей" в свою очередь драматически уступил в Еврокубке. "Ульм" в немецком стиле методично увеличивал свое преимущество в каждой из трех первых четвертей – трижды по +5, что позволило "воробьям" уверенно чувствовать себя перед финальной 10-минуткой.

Но очевидно, эти ощущения переросли в самоуверенность. Отечественный гранд выдал феноменальный отрезок (18:2) и оказался впереди. Началась игра нервов, а лидерство переходило из рук в руки. Импровизированная перестрелка завершилась после точного двухочкового "Ульма"...

Обе команды остались в зоне плей-офф Еврокубка. "Прометей" в данный момент на седьмом месте и 6 декабря встретится с лидером группы – французским "Буром" – на выезде.

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