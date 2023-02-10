"Будивельник" обыграл "Шяуляй" на выезде в рамках ENBL

Уверенной победой для столичного "Будивельника" завершился выезд в Литву на матч Европейской северной баскетбольной лиги против местного "Шяуляя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Европейская северная баскетбольная лига, группа A

"Шяуляй" – "Будивельник" – 73:88 (20:20, 11:22, 26:19, 16:27)

"Гладиаторы" со стартовых минут пытались создать гандикап. Но в течение первой четверти хозяева площадки четыре раза догоняли "Будивельник". В конце концов одинаковые цифры на табло засияли и после завершения 10-минутки (20:20).

Зато вторая четверть стала бенефисом киевлян. Команда Валерия Плеханова пошла в невероятный рывок, просто смяв "Шяуляй" (19:3). Только на расстоянии +16 пунктов "Будивельник" немного расслабился и позволил литовскому коллективу набрать несколько баллов. Однако на большой перерыв отечественный гранд ушел с двузначным преимуществом.

Начало третьей десятиминутки тоже хорошо сложилось для киевлян. Они держали соперника на безопасном расстоянии, а в середине четверти даже прибавили одно очко к предыдущему преимуществу. Но потом "включились" хозяева и фактически нивелировали весь отрыв "Будивельник".

Как следствие, "гладиаторам" пришлось взвинтить темп со стартом последних десяти минут. Удачное выступление на этом отрезке позволило киевлянам чувствовать себя комфортно перед финальной сиреной и одержать пятую победу в шести матчах турнира.