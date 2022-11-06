"Будивельник" обыграл "Киев-Баскет" в первом дерби Суперлиги

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Будивельник" – "Киев-Баскет" – 83:69 (17:14, 20:26, 21:12, 25:17)

В стартовой четверти соперники играли на равных. "Гладиаторы" в середине 10-минутки попытались уйти в отрыв, но "пчелы" сравняли счет (12:12). И все же, в концовке "Будивельник" таки создал небольшое преимущество (+3).

Начало второй четверти было за номинальными хозяевами. Они на пике вели с гандикапом в 9 очков, но постепенно "Киев-Баскет" перехватил инициативу. Добавив в атаке, гости сначала сравняли счет, а перед большим перерывом вырвался вперед благодаря двум пунктам с фолом от Кисильчука.

Третья 10-минутка тоже началась под диктовку "пчел". Они пытались держать "Будивельник" на безопасном расстоянии и до середины четверти полностью контролировали ход поединка. Однако "гладиаторы" отыскали слабые стороны в игре оппонента, переломили ситуацию и сумели вернуть лидерство (58:52).

Финальный отрезок лишь утвердил преимущество "Будивельника". Титулованный клуб в середине последней четверти просто смял оборону "Киев-Баскета" и сделал свое преимущество двузначным. В конце концов, цифры на табло остановились с +14 в пользу "гладиаторов".

Благодаря этой победе "Будивельник" остался лидером чемпионата без единого поражения в четырех матчах. Самыми результативными в составе киевлян оказались форвард Кольченко (21 очко, 6 подборов) и защитник Никитин с дабл-даблом (17 пунктов, 10 подборов).