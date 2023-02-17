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"Будивельник" неожиданно сменил главного тренера: кто возглавил баскетбольный гранд

Фото: Яник Марри (справа) поднялся в структуре "гладиаторов" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Руководство столичного "Будивельника" уволило Валерия Плеханова с должности главного тренера команды и назначило коучем его недавнего ассистента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Яник Марри – новый наставник "гладиаторов". Американский специалист пошел на повышение после работы в штабах Миглиниекса и Плеханова.

Для нового главного тренера "Будивельник" станет первым самостоятельным опытом на профессиональном уровне. Перед приходом в ряды столичного коллектива он занимался развитием игроков в академии FYN Hoops в США и работал помощником менеджера в колледже Юго-Восточного Иллинойса.

С Плехановым во главе "гладиаторы" пробились в плей-офф Кубка Европы ФИБА и Северной европейской баскетбольной лиги. Осенью киевляне не смогли выйти в основной раунд баскетбольной Лиги чемпионов. Резерв команды под руководством Дмитрия Забирченко идет в лидерах Суперлиги.

Марри уже начал работать с "Будивельником". Столичный гранд готовится к матчам Балканской лиги против черногорского "Миллениума". Они намечены на 1 и 2 марта.

К слову, накануне сборная Украины обнародовала список баскетболистов на матче отбора к ЧМ-2023.

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