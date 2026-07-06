В Австрии сносят женский концлагерь ради Lidl

В Австрии разразился громкий скандал из-за планов снести остатки бывшего женского концлагеря Гиртенберг. На историческом месте планируется построить супермаркет известной сети Lidl и большой логистический узел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Второй по величине женский концлагерь Австрии планируют превратить в холодильный состав. Также здесь появится филиал немецкого дисконтного ритейлера Lidl.

На участке построят логистический комплекс со многими грузовыми платформами и морозильными секциями. Это вызвало волну негодования среди историков и правозащитников.

Бывший лагерь Гиртенберга был частью огромной сети Маутхаузен. Его создали в сентябре 1944 года. Женщин здесь использовали в качестве бесплатной силы для производства боеприпасов.

Путеводитель Маутхаузена - это официальное справочное издание и исследовательский ресурс мемориального комплекса, содержащий детальные исторические данные о структуре, заключенных и событиях в системе лагерей Маутхаузен

Кто заработает на исторической трагедии

По данным издания Wiener Zeitung, на сделке заработал мэр города Леоберсдорф Андреас Рамхартер. Он также является бизнесменом в сфере недвижимости.

Вот несколько цифр по этому соглашению:

15 миллионов евро – цена продажи участка бизнесмену Томасу Раттеншпергеру;

1,34 миллиона евро – дополнительная прибыль мэра из-за изменения целевого назначения земли.

Планы обнародовали еще в 2024 году, и тогда они спровоцировали первые протесты. Директор Мемориала Маутхаузен Барбара Глюк назвала снос лагеря "позором".

Свою позицию выразил и Оскар Дойч, президент Израильского культурного общества Вены. Он убежден, что это место должно быть сохранено для увековечения памяти.

"Эта прибыль была получена здесь за счет памяти о замученных и убитых женщинах", - сказал Дойч. По его мнению, торговый центр не должен перекрывать темные страницы истории.

Почему власти разрешили снести концлагерь

Несмотря на протесты, закон на стороне застройщика. Федеральное управление достопримечательностей Австрии уже одобрило строительство супермаркета. Чиновники провели экспертизу остатков зданий и решили, что уцелевших фрагментов "недостаточно для получения статуса охраняемого памятника". Теперь на месте, где сотни женщин страдали рабским трудом, будут разгружать фуры с продуктами.

Кем были заключенные Гиртенберга

Согласно путеводителям Маутхаузена, в лагере было интернировано около 400 женщин. Первые заключенные прибыли из Освенцима в сентябре 1944 года. Большинство пленных были еврейками. Однако национальный состав был пестрым:

194 россиянки (наибольшая группа заключенных);

101 итальянка;

95 женщин из Польши;

гражданки Югославии, Венгрии, Хорватии, Германии и Словакии.

Самой молодой девушке было всего 16 лет. Старшей женщине из Польши на момент пребывания в лагере исполнилось 58 лет. Лагерь спешно эвакуировали в апреле 1945 перед приходом союзников.