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Дома без крыши и погибший: в Николаевской ОГА отчитались об атаке "Шахедов"

Фото: в результате атаки "Шахедов" и ракет, в Николаеве повреждены десятки домов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 7 февраля российский агрессор атаковал Николаевскую область ракетами и дронами типа "Шахед". В результате атаки, повреждены десятки домов и газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Утром, 7 февраля, враг атаковал город БпЛА типа "Shahed-136/131" и ракетами воздушного базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА.

"В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории инфраструктурного объекта повреждено и возник пожар технического сооружения. Сейчас возгорание локализовано.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что около 20 домов в городе без крыш.

"Есть раненые. Один человек госпитализирован. Остальным оказали помощь на месте", - отметил он.

Позже Сенкевич сообщил, что мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.

Обстрел Украины в ночь на 7 февраля

Напомним, ночью 7 февраля россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". Вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах.

Около 6:30 в Николаеве и области прогремели взрывы из-за атаки в регионе ударных дронов "Шахед".

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Атака дронов