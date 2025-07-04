Огурцы будут свежие и хрустящие вдвое дольше: очень простой лайфхак

В летнюю жару салаты становятся незаменимыми - они легкие, освежающие и полезные. Однако многим знакома проблема: огурцы быстро портятся в холодильнике, становятся вялыми, скользкими или покрываются плесенью. Как это исправить?

РБК-Украина со ссылкой на издание Mirror рассказывает об интересном и простом лайфхаке, который сохранит огурцы свежими значительно дольше.

Почему нельзя хранить огурцы в пластиковых пакетах

Хранить огурцы в пластиковых пакетах не рекомендуется из-за высокой влажности, которая образуется внутри. Пластик не пропускает воздух, поэтому накапливается конденсат.

Это создает идеальную среду для развития бактерий и плесени. В результате огурцы становятся скользкими, вялыми и быстро портятся.

В чем секрет свежести огурцов

Эксперты советуют сначала промыть огурцы под краном, а затем тщательно вытереть насухо. После этого оберните каждый овощ в бумажное полотенце или чистое кухонное полотенце. Такая упаковка впитает лишнюю влагу, которая обычно скапливается на кожуре.

Далее поместите огурцы в полиэтиленовый пакет с застежкой или в открытую емкость в нижнем ящике холодильника. Влага не будет конденсироваться, что значительно замедлит процесс порчи. Простое решение - и результат заметен уже с первых дней.

Огурцы и помидоры - плохие соседи (фото: Pexels)

Почему нельзя хранить огурцы рядом с помидорами

Даже если огурцы завернуты, стоит избегать их соседства с томатами в холодильнике. Дело в том, что помидоры выделяют этилен - газ, который ускоряет созревание плодов.

Для огурцов это губительно: они становятся мягкими и быстрее портятся. Поэтому лучше держать их отдельно, в своем отсеке или хотя бы на другой полке.

Кроме того, не забывайте периодически проверять бумажное полотенце - если оно стало влажным, замените его на сухое. Благодаря этим простым советам ваши овощи будут оставаться свежими гораздо дольше, а салаты всегда будут вкусными и хрустящими.