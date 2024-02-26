"Будете получать мизерную пенсию". В НБУ указали на риски зарплаты "в конвертах"

Он отметил, что вопрос о финансовом мониторинге в Украине сегодня очень актуален.

"Я хотел бы обратиться к тем гражданам, которые получают зарплату в конвертах. В будущем, кроме того, что вы становитесь социально незащищенными, вы будете получать мизерную пенсию, средства которые у вас есть, вам будет трудно их использовать", - сказал Фурман.

В качестве примера он привел покупку жилья или авто.

"Например, вы захотите купить квартиру или автомобиль, а вам скажут: "А покажи законность происхождения средств, за которые вы хотите купить этот объект". Разумеется, если не докажете, у вас нет законного права купить этот объект", - пояснил Фурман.

Член Совета НБУ подчеркнул, что нужно требовать от работодателей "белую" зарплату.

"А с другой стороны, это еще и налоги, которые мы платим в госбюджет. За счет этих налогов мы удерживаем армию и финансируем нашу победу", - добавил он.

Зарплаты в Украине

Недавно Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 7,0% (на 932,25 грн) до 14 308,46 грн.

Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась - примерно на 5%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.