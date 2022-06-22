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Все залежатиме від Путіна. Німеччина готова до тривалої війни в Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина та Захід мають бути готові до тривалої війни з Росією та затяжного відновлення України. Для ФРН важливо дотримуватися курсу на підтримку України доти, доки Путін не визнає "колосальну помилку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца під час брифінгу у середу, 22 червня, пише Spiegel.

"Тим важливіше, щоб ми залишалися на правильному шляху: з нашими санкціями, із скоординованими на міжнародному рівні постачанням зброї, з нашою фінансовою підтримкою України", - попередив він.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що Німеччина продовжуватиме підтримку України стільки, скільки знадобиться їй у боротьбі за незалежність.

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Війна в Україні