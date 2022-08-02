Чи триватиме війна взимку: оцінки експертів

Зима - не перешкода

Як пояснив виданню військовий експерт, полковник Сергій Грабський, абсолютно не можна виключати війни й взимку. До того, такий сценарій стає все більш імовірним, враховуючи розвиток ситуації на сьогодні.

При цьому колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко зазначає, чи це буде млявий конфлікт, чи активна фаза - швидше за все, другий варіант.

"Але холод і справді трохи уповільнює та ускладнює проведення операцій. Уявіть, що перед використанням техніку потрібно повністю прогріти, а в цей час ворог починає вести обстріл", - каже Романенко.

Втім, як підкреслюють експерти, це не означає, що в цих умовах неможливо вести активні бойові дії, адже проводилися навчання в зимових умовах.

"Ми також знаємо приклади Першої та Другої світових воєн, локальних воєн. Якщо готувати війська, постачати їх, то завдання можна виконувати й у зимових умовах", - зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков звертає увагу, зараз помітно, що в жодної зі сторін не вистачає потенціалу, щоб радикально переламати ситуацію на свою користь.

"Але активні бойові дії йдуть по всій протяжності фронту і кожна зі сторін різними методами проводить поповнення своїх сил і коштів. Швидше за все, це матиме місце і далі, ще деякий час", - каже Бєлесков.

Головна проблема

Як зазначають експерти, замороження війни до весни дозволить росіянам ще більше окопатися і закріпитися, що саме по собі погіршує наші позиції, як на полі бою, так і на міжнародній арені, оскільки дозволить Заходу послабити "хватку" та на якийсь час забути про Україну.

Разом з тим, з урахуванням спровокованої РФ економічної та енергетичної кризи ця зима буде нелегкою і для наших партнерів.

Ключовий момент

"Окремі західні політики вже підштовхують нас, мовляв, вести війну взимку складно, потрібно дочекатися весни. Але це всі їх теорії. Дуже багато залежатиме від того, чим закінчиться проведення контрнаступної операції в Херсонській області. Якщо вона буде для нас успішною, тоді росіяни будуть змушені піти на багато поступок", - підсумував Романенко.