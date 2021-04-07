Що буде з валютним курсом: у НБУ не очікують повторення зміцнення гривні 2019 року

"Наразі ми не бачимо можливості повторення курсової динаміки 2019 року у 2021-му", - сказав він.

За його словами, по-перше, інтерес інвесторів-нерезидентів до ринку ОВДП можна охарактеризувати як стриманий. По-друге, економіка поступово відновлюється після 2020 року, цілком імовірне пожвавлення туризму, відповідно попит на валюту буде більшим. З іншого боку, високі ціни на руду, метал, агропродукцію збільшують пропозицію валюти.

Як зазначив Шевченко, обов’язковою умовою для зміцнення гривні є наявність пропозиції валюти на внутрішньому ринку.

"А в нас пропозиція і попит з початку року майже збалансовані. За аналогічний період з 1 січня по 15 березня 2020 року НБУ виходив з інтервенціями 34 рази, у 2019-му - 39 разів, а цього року - лише 10. Тобто ринок збалансований, а ми повністю дотримуємося стратегії поступової мінімізації участі НБУ на валютному ринку", - сказав він.