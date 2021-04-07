Що буде з валютним курсом: у НБУ не очікують повторення зміцнення гривні 2019 року

Національний банк України не очікує, що 2021 році повториться ситуація 2019 року, коли гривня суттєво зміцнилася до долара. Для подібної динаміки немає підстав.
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ми не бачимо можливості повторення курсової динаміки 2019 року у 2021-му", - сказав він.
За його словами, по-перше, інтерес інвесторів-нерезидентів до ринку ОВДП можна охарактеризувати як стриманий. По-друге, економіка поступово відновлюється після 2020 року, цілком імовірне пожвавлення туризму, відповідно попит на валюту буде більшим. З іншого боку, високі ціни на руду, метал, агропродукцію збільшують пропозицію валюти.
Як зазначив Шевченко, обов’язковою умовою для зміцнення гривні є наявність пропозиції валюти на внутрішньому ринку.
"А в нас пропозиція і попит з початку року майже збалансовані. За аналогічний період з 1 січня по 15 березня 2020 року НБУ виходив з інтервенціями 34 рази, у 2019-му - 39 разів, а цього року - лише 10. Тобто ринок збалансований, а ми повністю дотримуємося стратегії поступової мінімізації участі НБУ на валютному ринку", - сказав він.
Нагадаємо, курс долара рекордно знизився протягом 2019 року - з 27,68 гривень до 23,68 грн/долар. Однією з основних причин став приплив спекулятивного капіталу в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Нерезиденти вклали в облігації понад 4 млрд доларів, конвертувавши їх у гривні.
Відзначимо, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% до 28,27 гривень за долар (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року).