Що буде з цінами в Україні протягом року: прогноз керівників підприємств

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 8,7%. Інфляційні настрої бізнесу погіршуються другий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2021 року.

При цьому в третьому кварталі бізнес очікував зростання цін на 7,8%, у другому - 7,2%, у першому - 7,7%.

Частка респондентів, які прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців перевищить 7,5%, зросла до 61,3% (у ІІІ кварталі 2021 року - 53,1%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 листопада по 1 грудня 2021 року серед керівників 688 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.