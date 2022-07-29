Що буде зі цінами на продукти в Україні: прогноз НБУ

До кінця 2022 року вартість необроблених продуктів в Україні зросте маже на 50%. У подальшому продовольча інфляція суттєво загальмується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2022 року).

За даними НБУ, у 2022 році стрімко дорожчали фрукти та овочі через брак пропозиції ранньої продукції з тимчасово окупованих південних регіонів України. Відчутніше дорожчали крупи, зокрема гречка і рис, через вичерпання запасів та скорочення можливостей імпорту. Пришвидшилося й зростання вартості солі насамперед через руйнування основного видобувного підприємства. Швидшими темпами зростали ціни на молочні та рибні продукти, а також на безалкогольні напої.

"Унаслідок шоків пропозиції, пов’язаних із війною, продовольча інфляція буде високою до кінця року. Надходження на ринок нового врожаю не матиме суттєвого загального дезінфляційного ефекту через проблеми з логістикою та ефекти перенесення більших виробничих та інших затрат бізнесу, у тому числі на паливо", - йдеться в огляді.

З наступного року очікується стрімке сповільнення продовольчої інфляції завдяки відновленню технологічних і логістичних зв’язків збільшенню оброблюваних площ і деокупації південних регіонів України. Додатково цьому сприятиме зниження світових цін на продовольство та енергоресурси, а також зростання врожаїв в Україні, зазначають в НБУ.

"За умови відсутності значних шоків пропозиції (зокрема через несприятливі погодні умови чи епізоотичну ситуацію) продовольча інфляція до кінця прогнозного періоду знизиться до 2,7%", - зазначають в НБУ.