Що буде з цінами на продукти у вересні: прогноз аналітика

У вересні 2022 року в Україні очікується стабілізація цін на продукти в умовах збору врожаю. Крім того, можливе сезонне падіння цін, зокрема, на овочі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила Литвина, ми зараз живемо в форс-мажорних обставинах і цінова ситуація може змінюватися досить швидко.

Сезонне падіння цін

"Однак за умови, що курс гривні буде сталим та не буде сильних цінових стрибків для енергоресурсів, палива тощо, у вересні поточного року варто очікувати стабілізацію та навіть часткове зниження цін на продукти харчування, яке пов’язане зі збором врожаю", - сказала вона.

За її словами, особливо сезонне зниження цін варто очікувати на овочі, що можуть тривалий час зберігатися (картопля, буряк, морква, цибуля і тощо). Виробники даних культур або закладають свою продукцію у склади тривалого зберігання, щоб потім реалізувати по більш вигідній ціні взимку чи навесні, або реалізують безпосередньо з поля по більш низькій ціні, так як не мають складів зберігання.

"Саме тому ціна на дану категорію товарів знижується. Аналогічна ситуація з яблуками", - додала вона.

Чинники для зростання цін

Однак, зазначила Литвин, у випадку зростання цін на енергоносії ситуація може змінитися. Зараз розглядається варіант поверненню акцизу на пальне. "Якщо це рішення буде прийнято, то можливе зростання цін на всі категорії товарів, оскільки зросте вартість логістики",- сказала вона.

Окрім того, в аграріїв зараз тривають жнива, незабаром розпочнеться масовий посів озимих культур. На всі ці операції необхідна велика кількість дизельного палива, що також може відобразитися на фінальній вартості кінцевих продуктів в майбутньому.

"В умовах воєнного стану варто відмовитися від повернення акцизу на пальне або хоча б встановити пільговий акциз на паливо для аграріїв, яке використовується для власного споживання сільськогосподарськими товаровиробниками, як це робиться в країнах ЄС", - вважає аналітик УКАБ.