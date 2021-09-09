Що буде з цінам в Україні: НБУ дав прогноз на найближчі місяці

Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. Проте вже наприкінці року інфляція почне знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Шевченко нагадав, що у липні ціни зросли до 10,2% у річному вимірі. Крім того, у серпні, за оцінками НБУ, інфляція пришвидшилася.

За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%. У наступному році зниження темпів інфляції триватиме - вона поступово повернеться до цілі 5%, зазначив голова НБУ.

"Сповільненню інфляції сприятимуть вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, корекція світових цін на сировинні товари та надходження нового більшого врожаю сільськогосподарських культур. Стримуючий влив на цінову динаміку також матиме посилення монетарної політики Національного банку", - додав Шевченко.