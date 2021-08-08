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Буде три блоки питань: Кулеба розкрив подробиці майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена

Автор: РБК-Україна

В ході візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів будуть обговорюватися три блоки питань. Зокрема, політичний, економічний і безпековий блоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі "Україна 24".

"Перше - це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання", - заявив міністр.

Він додав, що другим блоком питань буде безпека.

"Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна", - заявив Кулеба.

В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, а зокрема американські інвестиції в Україну.

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони", - додав Кулеба.

Нагадаємо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

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Дмитро КулебаВолодимир ЗеленськийДжозеф Байден