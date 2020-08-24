Хто буде стояти на чолі Білорусі, є другорядним, - Кулеба

Для України є важливим незалежність Білорусі. При цьому прізвище того, хто буде на чолі Білорусі, для уряду України є другорядним.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час спільної прес-конференції з главою німецького МЗС Хайко Маасом, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам дуже важлива незалежна Білорусь, а прізвище того, хто буде стояти на чолі країни - є другорядним", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що білоруський народ повинен зробити вибір, грунтуючись на якому Європейський союз повинен приймати рішення, яку саме підтримку надавати.

Нагадаємо, раніше в МЗС України закликали уряд Білорусі відмовитися від силового врегулювання ситуації в країні, заявивши, що прокладати шлях кийками - шлях в нікуди.

Зазначимо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові протести, які почалися після завершення голосування на виборах президента. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів. При цьому в ЄС не визнали результати голосування, заявивши про фальсифікації.

Також РБК-Україна писало, що Координаційна рада білоруської опозиції починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни.