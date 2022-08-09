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Буде шпигувати за Україною? Росія вивела в космос іранський супутник

Фото: Росія вивела в космос іранський супутник (roscosmos.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 9 серпня, Росія запустила супутник дистанційного зондування Хайям, названий на честь перського поета і філософа XI століття Омара Хайяма, ракетою "Союз" з космодрому Байконур в Казахстані. Іранський супутник успішно вийшов на орбіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тегеран відкинув заяви про те, що супутник може бути використаний Москвою для посилення своїх розвідувальних можливостей в Україні, заявивши, що Іран буде повністю контролювати і керувати ним "з першого дня".

Минулого тижня видання Washington Post повідомило, що американські чиновники стурбовані початком космічного співробітництва між Росією та Іраном, побоюючись, що супутник не тільки допоможе Росії на Україні, але і надасть Ірану "безпрецедентні можливості" для спостереження за потенційними військовими цілями в Ізраїлі і на Близькому Сході.

Іран стверджує, що супутник призначений для наукових досліджень, включаючи радіаційний та екологічний моніторинг для сільськогосподарських цілей.

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