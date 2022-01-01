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Як працюватиме пошта на свята: графік на Новий Рік та Різдво

Автор: Олександр Білоус

Оператори поштового зв'язку оприлюднили графіки роботи на новорічно-різдвяні свята. На Новий рік і Різдво працюватимуть тільки чергові відділення "Укрпошти", а "Нова пошта" закриється зовсім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби "Нової пошти" і "Укрпошти".

За даними прес-служби "Укрпошти", 1 січня і 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення.

Зокрема, в Києві працюватимуть наступні відділення:

  • 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерви;
  • 02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.
  • 03505 ДКД Київ просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00 без перерви
  • 02505 ДКД ТПС вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерви.

Відділення та адресна доставка "Нової Пошти" працюватимуть за наступним графіком:

  • 1 та 7 січня - відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок в поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
  • 3 січня - за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення).

Нагадавши, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.

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