"Буде відповідь": у Росії відреагували на санкції Канади через Навального

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона дасть "відповідь" на санкції Канади. Їх ввели у відношенні дев'яти російських офіційних осіб через отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, на питання журналістів, чи буде Москва симетрично реагувати на дії Оттави, представник Кремля сказав: "Буде відповідь".

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, уряд Канади ввів санкції стосовно керівника ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, директора Росгвардії Віктора Золотова, начальника управління президента з внутрішньої політики Андрія Ярина.

Також в санкційний список потрапили заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов, повпред в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло, керівники Федеральної служби виконання покарань і Генеральної прокуратури Олександр Калашников і Ігор Краснов.