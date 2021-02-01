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Коли буде нове засідання ТКГ: названі дати і теми

Автор: Анастасія Рокитна

У вівторок, 2 лютого, відбудеться засідання робочих груп з питань безпеки, а такожтуг гуманітарної, економічної, політичної. У середу буде загальне засідання Тристоронньої контактної групи.

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Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Сторони обговорять імплементацію мінських угод і підсумків паризького саміту, перемир'я, узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування.

Також у ТКГ обговорять продовження розробки плану спільних кроків, відновлення роботи КПВВ, обмін полоненими, повний і безумовний доступ міжнародних організацій, а також відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Донецьку прийняли доктрину "Русский Донбас", і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нікому не заборонено писати фантастичні романи.

А член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш зазначив, що Кремль вибрав абхазький сценарій для Донбасу.

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